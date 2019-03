Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Verkehrsunfall

Fahrer einer gelben MAN-Kehrmaschine gesucht

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

Am Donnerstag (07. März 2019) gegen 14:00 Uhr befuhr der Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Auflieger die Sonsbecker Straße in Richtung Sonsbeck. In einer Rechtskurve kam ihm eine gelbe Kehrmaschine entgegen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten mit den jeweils linken Außenspiegeln. Der Spiegel der Sattelzugmaschine brach dabei ab, die Kehrmaschine verlor die Spiegelabdeckung. Vermutlich stammt sie von einem MAN-Fahrzeug. Der Fahrer der Kehrmaschine setzte seinen Weg in Richtung Kevelaer fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Er und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Goch unter Telefon 02823 1080 zu melden. (cs)

