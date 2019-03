Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall

59-jähriger Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt

Geldern-Pont (ots)

Am Mittwoch (6. März 2019) gegen 14.35 Uhr bog ein 59-jähriger Mann aus Geldern mit einem BMW Motorrad von einem Parkplatz auf die Straße Möhlendyck ein. Der 59-Jährige verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Ein 69-jähriger Mann aus Geldern fuhr in einem Ford auf der Straße Möhlendyck in Richtung Bundesstraße 58. Als er sah, dass der Motorradfahrer die Kontrolle verlor, bremste der 69-Jährige bis zum Stillstand ab. Der 59-Jährige und sein Motorrad schleuderten gegen den PKW. Der Motorradfahrer verletzte sich schwer und wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. (ME)

