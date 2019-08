Polizei Bonn

POL-BN: Korrektur Tatzeit: Foto-Fahndung: Unbekannter hob mit gestohlener Bankkarte Geld ab - Wer kennt diesen Mann?

Ein bislang unbekannter Mann ist verdächtig, am 14.06.2019 an einem Geldautomaten in Rheinbach mit einer zuvor entwendeten Bankkarte unberechtigt insgesamt 1500 Euro von dem Konto eines Geschädigten abgehoben zu haben. Hierbei wurde er von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.

Die Polizei fragt: Wer kennt den Mann auf dem Bild und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 37 unter der Rufnummer 0228/15-0 entgegen.

