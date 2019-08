Polizei Bonn

POL-BN: Bonn/Duisburg: Steigeranlage beschädigt - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Aufmerksame Zeugen hatten den Schaden am rechtsrheinischen Steiger der Schul- und Personenfähre Grafenwerth-Nonnenwerth bemerkt und am Dienstagabend (30. Juli) die Polizei verständigt: Unbekannte hatten in der Zeit von Montag (29. Juli, 12 Uhr) bis Dienstag (30. Juli, 9 Uhr) den Anleger der Insel Grafenwerth massiv beschädigt. Sie machten Festmacher (Haltedrähte und -tau) los. Durch Strömung und Wind wurde der Steiger aus der Verankerung gerissen. An einem weiteren stromunterhalb liegenden Steiger der Personenschifffahrt Siebengebirge wurde ebenfalls ein Festmacher gelöst, wodurch der Anleger aber unbeschädigt blieb. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mindestens 10.000 Euro.

Das zentrale Kriminalkommissariat der Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr und Sachbeschädigung aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich telefonisch unter der Rufnummer 0203 280-0 zu melden. (stb)

