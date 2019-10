Polizei Wuppertal

POL-W: W- Autofahrer durch herabfallenden Ast schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Schwere Verletzungen zog sich heute der Fahrer eines Toyotas zu, als sein Fahrzeug gegen 10:30 Uhr auf der Lenneper Straße in Wuppertal von einem Ast getroffen wurde. Der 48-jährige befuhr die Lenneper Straße in Richtung Werbsiepen, als ein herabfallender Ast seine Windschutzscheibe durchschlug. Der Mann musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 4000,- Euro. Für die Dauer der Maßnahmen musste die Lenneper Straße gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsproblemen führte. (weit)

