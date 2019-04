Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (231/2019) Einbruch in Supermarkt in Bovenden - Unbekannte erbeuten Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro

Göttingen (ots)

Bovenden (Landkreis Göttingen), Sonnenberg in der Nacht zu Freitag, 29. März 2019

BOVENDEN (mb) - Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Freitag (29.03.19) gewaltsam Zutritt in einen Supermarkt an der Straße "Sonnenberg" in Bovenden. Vermutlich hatten es die Diebe gezielt auf Tabakwaren abgesehen.

Bei dem Einbruch erbeuteten die Täter nach vorliegenden Erkenntnissen große Mengen Zigaretten- und Tabakpackungen. Der verursachte Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen über 7.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und auch Fahrzeugen nimmt die Polizei Göttingen unter der Telefonnummer 0551/491-2115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell