Polizei Wuppertal

POL-W: W- Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Flüchtiger Wuppertaler gefasst

Wuppertal (ots)

Der am Samstagabend durch das Klettern auf dem Schwebebahngerüst bekannt gewordene 31-Jährige (siehe Pressemeldung vom 14.10.2019; "W- Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Polizei stellt Gesuchten auf Schwebebahngerüst") konnte heute Vormittag (16.10.2019, 11:15 Uhr) festgenommen werden. Nach dem Hinweis eines Zeugen, der den Flüchtigen erkannt hatte, nahmen Polizeibeamte den Mann im Bereich der Berliner Straße in Wuppertal fest. Zur Durchsetzung seines Haftbefehls wird er nun in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

