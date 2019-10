Polizei Wuppertal

POL-W: W- Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Polizei stellt Gesuchten auf Schwebebahngerüst

Wuppertal (ots)

Am 12.10.2019, gegen 19:30 Uhr, rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz im Bereich des Schwebebahngerüstes zwischen den Haltestellen "Adlerbrücke" und "Alter Markt" in Wuppertal-Barmen an. Auf dem dortigen Schwebebahngerüst hielt sich eine wegen Eigentumsdelikten mit Haftbefehl gesuchte Person auf, die sich kurz zuvor einer polizeilichen Kontrolle entzogen hatte. Der 31-Jährige wurde durch die Polizei zunächst auf der Friedrich-Engels-Allee gesichtet. Er floh von dort in Richtung Wupper, durchquerte diese und kletterte auf das Schwebebahngerüst. Den Polizisten gelang es Kontakt zu dem Mann herzustellen. Hierbei äußerte er mehrfach Suizidabsichten. Spezialkräfte der Polizei wurden zur Unterstützung angefordert. Noch bevor diese eintrafen, gelang es den Beamten vor Ort, den 31-Jährigen dazu zu bewegen das Gerüst freiwillig zu verlassen. Er lief über die Fahrschienen in Richtung Haltestelle "Alter Markt" und begab sich dort in polizeiliche Obhut. Nach medizinischer Erstversorgung vor Ort, wurde der Wuppertaler in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. In der Nacht zum 14.10.2019, gelang ihm aus bislang unbekannter Ursache die Flucht. Fahndungsmaßnahmen, unterstützt durch einen Hubschrauber und Hunde, verliefen negativ. Die Ermittlungen und die Suchmaßnahmen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an. Für die Dauer des Einsatzes musste die Schwebebahn für etwa 3 Stunden ihren Dienst einstellen.

