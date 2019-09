Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorradfahrer auf Rollsplitt ausgerutscht

Roth (ots)

Ein weiterer Motorradunfall ereignete sich am Samstagnachmittag zwischen Roth und Odenbach. In einer Linkskurve verlor der Motorradfahrer, vermutlich wegen des auf der Fahrbahn liegenden Rollsplitts, die Kontrolle über sein Kraftrad und stürzte. Der Fahrer erlitt Verletzungen an seiner Hand und seinem Knie.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell