Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Falsche Polizisten rufen an

Landstuhl (ots)

Bei der Polizei sind am Freitag wieder vermehrt Hinweise zu Anrufen durch falsche Polizeibeamte eingegangen. In Landstuhl, Ramstein und Bruchmühlbach haben Unbekannte vorwiegend Seniorinnen angerufen und sich als Polizisten ausgegeben. Die Betrüger fragten nach Wertsachen, wollten wissen, ob die Angerufenen alleine zu Hause sind und Fenster sowie Türen verschlossen wären. In allen bekannt gewordenen Fällen fielen die Angerufenen nicht auf die "Märchen" der falschen Polizeibeamten herein. Sie informierten die "echte" Polizei.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Landstuhl



Telefon: 06371 92290

E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell