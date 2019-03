Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Probealarm der Sirenen in Nordrhein-Westfalen

Der Ausbau der Sirenen in Oberhausen schreitet voran

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Am 07.03.2019 findet ein weiterer landesweiter Probealarm der Warnsirenen statt. Die Sirenen aus den Nachbarstädten Duisburg und Bottrop werden zu hören sein. Die Städte Essen und Mülheim befinden sich wie Oberhausen noch im Aufbau. Im September 2018 wurde bereits ein landesweiter Warntag, mit allen vorhandenen und möglichen Warnmittel mit Erfolg erprobt. Es sollen ausschließlich die bereits vorhandenen Warnsirenen im Land Nordrhein-Westfalen getestet werden. Die Stadt Oberhausen möchte in diesem Zusammenhang diesen Tag nutzen, die Oberhausener Bevölkerung zum aktuellen Stand des Sirenenaufbaus in Oberhausen zu informieren. Mit Hochdruck wird daran gearbeitet, die geplanten 45 Sirenenanlagen zu errichten. Die Stadt Oberhausen, die beauftragte Firma und die Feuerwehr haben sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, pünktlich zum Warntag im September 2019 erstmalig das Warnsystem in Oberhausen zu testen. Mit heutigem Stand sind bereits sieben Sirenenstandorte im Stadtgebiet realisiert. Installierte Sirenenanlagen: Werk OXEA Ruhrchemie, Parkhaus Aquapark, Beckstraße, Katharinenstraße, Bottroper Straße, Sterkrader Straße, Weierstraße

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Oberhausen

Jörg Preußner

Telefon: 0208 8585-240

E-Mail: joerg.preussner@oberhausen.de

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell