Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Ruhiger Karnevalsumzug in der Oberhausener Innenstadt

Oberhausen (ots)

Der Karnevalsumzug, am Sonntag den 03.03.2019, in der Oberhausener Innenstadt verlief aus Sicht der Feuerwehr und des Rettungsdienstes ruhig und geordnet. Die Sanitäter vom Deutschen Roten Kreuz behandelten insgesamt 21 Patienten. Hierbei handelte es sich überwiegend um Unfallverletzte mit Schnittwunden, Schürfwunden und Prellungen. Sechs Patienten mussten in die Oberhausener Krankenhäuser transportiert werden. Drei Mal wurde der Notarzt der Feuerwehr eingesetzt. Bei den Karnevalsumzügen am Samstag und am Sonntag hat sich, wie in den vergangenen Jahren, das Sicherheitskonzept bewährt. Auf dem Katastrophenschutzgelände an der Brücktorstraße wurde eine gemeinsame Einsatzleitung der beteiligten Organisationen aufgebaut. Hier arbeiteten der Veranstalter, das THW, die Johanniter Unfallhilfe, das Deutsche Rote Kreuz, die Polizei, das Ordnungsamt und die Feuerwehr eng zusammen.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Oberhausen

Telefon: 0208 8585-1

E-Mail: feuerwehrleitstelle@oberhausen.de

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell