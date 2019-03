Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Sturmtief "Bennet" sorgt für einsatzreichen Vormittag bei der Feuerwehr Oberhausen

Der Deutsche Wetterdienst hatte für weite Teile des Ruhrgebiets frühzeitig vor dem Sturmtief "Bennet" gewarnt. Die Feuerwehr Oberhausen wurde im Laufe des Tages zu insgesamt zehn Sturmeinsätzen, verteilt auf das gesamte Stadtgebiet Oberhausen, gerufen. Verletzte Personen gab es aufgrund des Sturmes glücklicherweise nicht. Bei den Einsätzen handelte es sich zumeist um die Beseitigung umgestürzter Bäume, loser Äste, gelöster Fassadenteile oder Dachziegel, die auf Gehwegen oder Straßen zu fallen drohten. Am ehemaligen Schacht 4 im Ortsteil Tackenberg mussten die Höhenretter der Feuerwehr erneut Sicherungsmaßnahmen durchführen. Bereits am Sonntag hatten die Höhenretter das Wellblechdach zusätzlich gesichert. Diesmal wurde das Dach zum Teil vorsorglich abgetragen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Oberhausen-Mitte und Oberhausen-Süd unterstützten tatkräftig die Berufsfeuerwehr bei der Beseitigung der Sturmschäden. Der Karnevalszug in Oberhausen-Alstaden wurde am frühen Morgen vorsorglich abgesagt. Gegen Mittag beruhigte sich die Wetterlage, so dass der Rosenmontagszug in Vondern mit halbstündiger Verspätung durchgeführt werden konnte.

