Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrunkene Autofahrer

Hütschenhausen/Ramstein-Miesenbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat die Polizei zwei Verkehrsteilnehmer mit Alkohol am Steuer erwischt. Beide Männer hatten wohl zu tief ins Glas geschaut. Ein 35-jähriger Opel Fahrer brachte es in Hütschenhausen auf einen Atemalkoholwert von 1,68 Promille. Diesen Wert toppte ein 28-jähriger Fiat Fahrer in Ramstein-Miesenbach. Er pustete 2,31 Promille. Beiden Zechern wurde eine Blutprobe entnommen, die Führerscheine sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

