Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall (kal)

Einbeck (ots)

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag, 10.05.2019 um 15:45 Uhr in der Baustraße in Einbeck. Hier streifte der Fahrer eines estländischen Lkw den Spiegel eines dort abgeparkten Pkw. Es entstand geringer Sachschaden in Höhe von geschätzten 150 Euro.

