Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wildunfall

Uslar (ots)

K 447, zw. Bodenfelde und Wahmbeck (tm) Am 11.05.2019, 20.50h, befährt ein 57-jähriger Einwohner aus einem Bodenfelder Ortsteil mit seinem PKW die K 447 von Bodenfelde in Richtung Wahmbeck, als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn läuft. Der Fahrzeugführer kann nicht mehr ausweichen und erfasst das Reh. Am PKW entsteht Sachschaden von ca. 5000,- Euro. Das Reh verendet an der Unfallstelle.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell