Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Harley-Fahrer rutscht auf Ölspur aus

Ramstein-Miesenbach (ots)

Am späten Freitagnachmittag befährt ein 49-jähriger Mann mit seiner Harley-Davidson die Bahnhofstraße in Richtung Rathausring. In der dortigen Linkskurve verliert der Mann, aufgrund einer größeren Ölspur, die Kontrolle über sein Motorrad und stürzt auf die Fahrbahn. Mit leichten Verletzungen wird der Fahrer in ein Krankenhaus verbracht. Die verschmutzte Fahrbahn wird im Anschluss von einer Spezialfirma gereinigt. Der Verursacher der Ölspur steht derzeit noch nicht fest. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizei in Landstuhl.

