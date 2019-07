Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruchsversuch in Wohngebäude

Löllbach (ots)

An einem Wohnanwesen im Kappeler Weg sind am Mittwochabend Einbruchspuren gefunden worden. An der Vorder- als auch an der Hintertür hatte jemand versucht ins Gebäude zu gelangen, was jedoch misslang. Beide Türen wurden beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise zu Auffälligkeiten im Kappeler Weg unter Telefon-Nummer 06382 9110.

