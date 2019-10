Polizei Wuppertal

POL-W: W- Mann bedroht Nachbarin - Festnahme

Wuppertal (ots)

In der Weststraße in Wuppertal-Elberfeld nahm die Polizei gestern Abend, 10.10.2019, gegen 00:30 Uhr, einen 67-jährigen Mann fest. Dieser hatte zuvor seine Nachbarin mit einem zunächst unbekannten Gegenstand bedroht. Anschließend zog er sich in seine Wohnung zurück. Spezialkräfte konnten den Wuppertaler unverletzt in seiner Wohnung in polizeiliche Obhut nehmen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Der Hintergrund des Verhaltens des Mannes könnte in einer psychischen Erkrankung begründet sein. (weit)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell