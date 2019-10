Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Frontalzusammenstoß auf der Ritterstraße

Wuppertal (ots)

Solingen - Am 09.10.2019, um 17:20 Uhr, kam es an der Einmündung Ritterstraße / Bismarckstraße zu einem Zusammenprall zwischen zwei Fahrzeugen. Eine 26-jährige Remscheiderin stieß beim Linksabbiegeversuch mit ihrem Hyundai i10 gegen den entgegenkommenden Iveco LKW eines Solingers (33). Der Kleinwagen wurde circa 15 Meter nach hinten geschleudert. Die Fahrerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme wurde der Verkehr durch die Polizei umgeleitet. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zudem entstand ein Schaden an der Ampelanlage, einer Grünfläche und einem Baum. Der Sachschaden liegt bei circa 15.000 Euro. (jb)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284-2013

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell