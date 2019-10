POL-W: W/RS/SG - Einladung zum Pressegespräch

Polizei Wuppertal

Polizeioberrätin Claudia Schepanski leitet die PI Solingen Der ehemalige Leiter der Polizeiinspektion Solingen, Polizeioberrat Robert Hall, konnte im April 2019 in den Ruhestand verabschiedet werden. Seine Aufgaben wurden bis zum 30.09.2019 kommissarisch von Polizeioberrat Elmar Derra übernommen. Polizeipräsident Markus Röhrl möchte Ihnen gerne, Polizeioberrätin Claudia Schepanski, die zum 01. Oktober 2019 ihren Dienst in der neuen Funktion als Leiterin der Polizeiinspektion Solingen übernommen hat, in einem Pressegespräch am Donnerstag, den 10.10.2019, 13:00 Uhr, in der Polizeiinspektion Solingen Kölner Str. 26 42651 Solingen, 1. Etage, Raum 101 vorstellen. Interessierte Medienvertreter werden gebeten, sich bei der Pressestelle telefonisch unter 0202 284 2020 anzumelden. (kr.)

