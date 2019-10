Polizei Wuppertal

POL-W: W - Unbekannte stoppen Schwebebahn und sprayen Graffiti

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Am frühen Sonntagmorgen (06.10.2019) gegen 7.00 Uhr kam es in der Station Hammerstein zu einer Sachbeschädigung an einer Schwebebahn. Vier bislang unbekannte Täter hinderten durch das Versperren der Tür eine Schwebebahn an der Weiterfahrt. Die Standzeit nutzten die Täter, um die Außenverkleidung der Bahn mit Graffitis zu besprayen. In der Folge flüchteten die Beschuldigten zu Fuß. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die Taten geben können, werden von der Polizei gebeten sich unter der Telefonnummer 0202/2840 zu melden. (jb)

