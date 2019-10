Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Unfallverursacher flüchtet erfolglos bei Eintreffen der Polizei

Wuppertal (ots)

Heute (06.10.2019), gegen 05:30 Uhr fuhr ein 40-Jähriger Remscheider mit seinem Ford Transit zunächst auf der Schlagbaumer Straße auf einen vorausfahrenden Toyota eines 36-jährigen Solingers auf. Aus bislang ungeklärter Ursache setzten beide Unfallbeteiligten ihre Fahrt fort. Einige Meter weiter auf der Kronprinzenstraße in Höhe des Burger King fuhr der Ford-Fahrer erneut auf den Toyota auf. Dieses Mal stiegen beide Fahrzeugführer aus und es folgte eine körperliche Auseinandersetzung. Bei Eintreffen der Polizei stieg der Unfallverursacher in seinen Ford Transit und flüchtete. An der Kreuzung Kronprinzenstraße / Beethovenstraße konnte er gestoppt werden. Da der Fahrer stark alkoholisiert war, wurde ihm auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Weitergehende Ermittlungen ergaben, dass der Führerschein des Unfallverursachers am 27.09.2019 bereits durch die Polizei nach einer Trunkenheitsfahrt sichergestellt worden war.

