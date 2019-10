Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Unfall dreier Fahrzeuge auf der Reinshagener Straße

Wuppertal (ots)

Remscheid - Am Mittwochmorgen (09.10.2019) kam es kurz nach halb zehn zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen an der Einmündung Reinshagener Straße / Tyroler Straße. Beim Einbiegen in die Reinshagener Straße übersah ein 66-jähriger Remscheider beim Linksabbiegen mit seinem Hyundai eine von links kommende Audifahrerin (59) aus Solingen und stieß mit ihrem PKW zusammen. Im Zuge des Unfalls wurde zudem ein Mercedes-LKW beschädigt, der auf der Reinshagener Straße wartete, um in die Tyroler Straße einbiegen zu können. Die Fahrerin des Audi wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Straße musste zeitweise gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 35.000 Euro. (jb)

