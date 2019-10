Polizei Wuppertal

POL-W: RS- Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Wuppertal (ots)

In den frühen Morgenstunden kam es auf der Burger Straße in Remscheid zu einem Unfall mit einem verletzten Fußgänger. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte ein 40-jähriger Remscheider mit einem 84-jährigen Fußgänger. Der Autofahrer befuhr mit seinem Nissan die Burger Straße in Richtung der Straße "Dicke Eiche", als es zum Zusammenstoß mit dem Senior kam. Durch den Unfall zog sich der Fußgänger schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. Für die Dauer von etwa 30 Minuten musste die Fahrbahn komplett gesperrt werden. Anschließend konnte der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. (weit)

