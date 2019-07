Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Brand eines Transporters

Osthofen (ots)

Am Sonntag den 21. Juli gerät ein abgestellter Transporter einer Baufirma aus derzeit noch ungeklärter Ursache in Brand. Dieser war bereits 2 Stunden vorher abgestellt worden. Bei dem Brand wird die komplette Fahrerkabine zerstört. Verletzt wird niemand. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Durch die Feuerwehr Osthofen kann der Brand gelöscht werden. Die Kriminalpolizei wird die weiteren Ermittlungen aufnehmen, da Brandstiftung nicht auszuschließen ist. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Worms melden.

