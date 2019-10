Polizei Wuppertal

POL-W: SG- Lastwagen reißt Oberleitung herunter

Im Bereich Merscheider Straße/Bebelallee in Solingen kam es heute Vormittag (17.10.2019, 09:30 Uhr) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Lastwagen die Oberleitung herunterriss. Aus bislang ungeklärter Ursache war der Lastkran des fahrenden Lasters ausgefahren, der die Bebelallee in Richtung der Straße Schwarze Pfähle befuhr. Hierdurch verfing er sich an der Oberleitung und riss diese auf etwa 1,5 Kilometern aus den Halterungen. Die Folge der herunterfallenden Leitung waren mehrere beschädigte Fahrzeuge, Hausfassaden, Geschäftsauslagen und umfangreiche Verkehrsbehinderungen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die notwendigen Straßensperrungen werden vermutlich noch bis in die Abendstunden anhalten. Die Solinger Verkehrsbetriebe sind mit der Beseitigung des Schadens beschäftigt. (weit)

