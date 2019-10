Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Von der Sonne geblendet: ein Verletzter

Burscheid (ots)

Ein 46-jähriger Burscheider ist am Donnerstagnachmittag (10.10.) verletzt worden.

Der Burscheider war um kurz nach 15:00 Uhr mit seinem Ford auf der Griesberger Straße in Richtung In der Dellen unterwegs. Vor ihm fuhr ein 23-jähriger Leverkusener mit seinem Audi in gleicher Richtung.

Der Audi-Fahrer wollte am rechten Fahrbahnrand parken und hielt deshalb an. Der 46-Jährige gab an, er habe zwar einen ausreichenden Sicherheitsabstand gehabt, habe aber wegen der tiefstehenden Sonne das Fahrmanöver des Audi-Fahrers zu spät erkannt.

Der Ford krachte in das Heck des Audi und schob diesen dabei noch auf einen geparkten Nissan. Dabei enstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Rettungsdienst brachte den leichtverletzten Ford-Fahrer zur Versorgung in das Wermelskirchener Krankenhaus. (rb)

