Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0578--Polizei fasst Einbrecher-Trio--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Osterholz, Osterholzer Landstraße Zeit: 12.09.19, 2.20 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in ein Lokal in Bremen-Osterholz eingebrochen. Alarmierte Polizisten stellten kurz darauf noch in Tatortnähe drei Tatverdächtige im Alter von 29, 35 und 42 Jahren.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete drei Verdächtige im Bereich der Osterholzer Landstraße, die hinter einem Gebäude verschwanden. Plötzlich vernahm er laute Geräusche aus der Richtung und rief die Polizei. Vor Ort stellte die alarmierte Streife an einem Lokal in der Osterholzer Landstraße ein aufgehebeltes Fenster fest. Im Lokal befand sich niemand mehr, zwei Spielautoamten waren aufgebrochen worden. Drei Tatverdächtige konnten in einem Auto noch in Tatortnähe gestellt werden. In dem Fahrzeug fanden die Einsatzkräfte einen Kuhfuß, Schraubendreher und Handschuhe sowie diverse Münzen. Das Fluchtauto und das Einbruchswerkzeug sowie die augenscheinliche Beute wurden als Beweismittel beschlagnahmt. Gegen die Männer wurden Ermittlungen wegen schweren Diebstahls eingeleitet, Spuren werden derzeit ausgewertet.

Die Polizei lobt das vorbildliche Verhalten des Zeugen, der sofort den Notruf wählte. Hierdurch waren die eingesetzten Beamten schnell vor Ort und konnten die Tatverdächtigen noch in Tatortnähe stellen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Franka Haedke

Telefon: 0421/362-12114/-115

Fax: 0421/362-3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell