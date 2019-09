Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0575 --Videoanlage überführt Schläger--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, Bahnhofsvorplatz Zeit: 10.09.2019, 03:00 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag schlugen und traten mehrere Personen in Bremen-Mitte auf zwei 20 und 21 Jahre alte Männer ein. Mit Hilfe der Videoaufnahmen am Hauptbahnhof konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 14 und 25 durch Einsatzkräfte in Tatortnähe gefasst und vorläufig festgenommen werden.

Gegen 03:00 Uhr gerieten mehrere Personen auf dem Bahnhofsplatz aus bisher unbekannten Gründen in einen Streit. Ein 25 Jahre alter Mann stellte nach ersten Erkenntnissen einem Mann ein Bein und trat dem am Boden Liegenden gegen den Kopf. Mindestens zwei seiner Begleiter, ein 14-jähriges Mädchen und eine bisher unbekannte Person, taten es ihm gleich und traten ebenfalls mit Füßen auf das wehrlose Opfer ein. Damit nicht genug, stieß der 25-Jährige einen weiteren Mann zu Boden und trat auch hier mit Füßen gegen den Kopf des Opfers. Die 14-Jährige und ihr unbekannter Begleiter folgten auch dieser Handlung und schlugen und traten auf den Wehrlosen ein. Hiernach flüchteten die Tatverdächtigen.

Über die Videoleitstelle der Polizei Bremen konnte die Auseinandersetzung beobachtet werden. Schnell eintreffende Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Polizei Bremen stellten noch in Tatortnähe die zwei 14 und 25 Jahre alten Verdächtigen. Beide wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zum Dritten dauern an.

Durch die Bundespolizei konnten vor dem Bahnhof zwei Verletzte im Alter von 20 und 21 angetroffen werden. Während der 21-Jährige eine weitere Behandlung ablehnte, wurde der 20 Jahre alte Mann zur ambulanten Versorgung in ein Klinikum gebracht.

Es wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362 3888 entgegen.

Jeder Tritt gegen den Kopf eines Menschen kann tödlich sein, wenige Zentimeter können entscheiden. Es hängt regelmäßig ausschließlich vom Zufall ab, ob durch die Tritte lebensgefährdende Verletzungen verursacht werden. Die Polizei Bremen verfolgt diese Delikte mit aller Konsequenz.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell