POL-DEL: Polizei Nordenham: Betrunkener Fahrradfahrer; Diebstahl eines Kleinkraftrades

Trunkenheitsfahrt durch einen Radfahrer:

Am Samstag, 24.08.2019, 02.06 Uhr, wurde in Nordenham, Achterdorp, OT Esensham, ein 18-jähriger Fahrradfahrer aus Nordenham fahrend angetroffen, der deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,79 Promille. Auf Grund dieses Wertes wurde durch die kontrollierenden Polizeibeamten die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Dem Fahrradfahrer wurde anschließend die Weiterfahrt untersagt.

Diebstahl eines Kleinkraftrades:

In der Zeit vom 20.08.2019, 09.15 Uhr bis 23.08.2019, 10.20 Uhr wurde in Nordenham, Marktstraße, von einem dort befindlichen Parkplatz ein Kleinkraftrad entwendet. Hierbei handelt es sich um ein Kleinkraftrad der Marke Rex, RS 450. Das Kleinkraftrad war durch eine Lenkradsperre gesichert abgestellt worden. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzten Telefon 04731-99810.

