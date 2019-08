Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst: Sommerfest der Brücke und der Polizei am Sonntag

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst. Am Sonntag ist es soweit: Das Sommerfest des Vereins "Brücke" und der Polizei findet in der Zeit von 11 bis 16 Uhr auf dem Gelände des gemeinnützigen Vereins in der Wissmannstraße statt. Es gibt ein buntes Programm für die ganze Familie: Unter anderem erwartet die Besucher eine Hüpfburg für die Kinder, Glücksrad, eine Tombola ohne Nieten, ein Löschfahrzeug und Wasserspiele der Feuerwehr, das DRK ist mit einem Rettungswagen und dem Jugendrotkreuz vertreten. Die Polizei ist mit einem Überschlagsimulator sowie einem Präventionsstand, bei dem z.B. Informationen zum Einbruchschutz gegeben werden, dabei. Außerdem bietet die Polizei Fahrradcodierungen an. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Es gibt diverse Leckereien. Musikalisch umrahmt das Fest ein Solist des Polizeimusikorchesters Niedersachsen.

