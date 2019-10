Polizei Wuppertal

POL-W: W- Mehrere Autos in Wuppertal zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (17.10.2019) zwischen 15:00 Uhr und 18:15 Uhr, zerkratzten Unbekannte mehrere geparkte Fahrzeuge im Bereich Theoderichstraße/Amselstraße in Wuppertal. Die Beamten stellten an insgesamt acht Autos Lackkratzer fest, vier davon waren in Form eines Hakenkreuzes eingeritzt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen. Zeugen können Hinweise unter der Rufnummer 0202/284-0 an die Polizei abgeben. (weit)

