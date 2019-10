Polizeidirektion Hannover

POL-H: Ronnenberg: Unbekannte setzen Transporter in Brand - Wer kann Hinweise geben

Hannover (ots)

Am Samstagabend, 12.10.2019, gegen 21:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen Transporter an der Ludolf-Knigge-Straße angezündet. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Nach ersten Erkenntnissen hatten Anwohner Flammen an dem Daimler Chrysler bemerkt und daraufhin die Rettungskräfte alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr konnte die Flammen zügig löschen.

Experten des Zentralen Kriminaldienstes Hannover haben den Transporter heute untersucht und gehen von einer vorsätzlichen Brandlegung aus. Den entstandenen Schaden schätzen sie auf 3500 Euro.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und sucht mögliche Zeugen.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 entgegen. /pu

