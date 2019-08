Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Vermisste 8-Jährige wieder zurückgekehrt

Sigmaringen/Landkreis Sigmaringen (ots)

Das vermisste 8-jährige Mädchen, welches seit dem 06.07.2019 aus einem Kinderheim in Sigmaringen abgängig war und nach dem seither auch öffentlich gesucht wurde (unsere Pressemeldung vom 10.07.2019), ist am heutigen Tage wohlbehalten und unversehrt bei Familienangehörigen aufgetaucht. Von diesen wurde die Polizei über die Rückkehr informiert. Die Suche nach dem Kind ist somit beendet, wo sich die 8-Jährige in der Zwischenzeit aufgehalten hat, ist nicht bekannt.

Unsere Pressemitteilung vom 10.07.2019:

Sigmaringen

Vermisstes Kind

Seit vergangenem Samstag wird ein 8-jähriges Mädchen aus einem Kinderheim in Sigmaringen vermisst, welches dort zuletzt gegen 18.30 Uhr gesehen wurde. Das Kind versucht vermutlich per Zug, Bus oder Anhalter in den Raum Reutlingen / Tübingen zu gelangen. Beschrieben wird die 8-Jährige wie folgt: ca. 140 cm groß, schlank, südosteuropäisches Aussehen, langes glattes dunkelbraunes Haar, bekleidet mit einer hellgrauen Jogginghose und einem roten T-Shirt mit gelbem Aufdruck. Hinweise zum Aufenthalt des Kindes nimmt das Kriminalkommissariat Sigmaringen, Tel. 07571/1040 entgegen.

