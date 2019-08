POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Konstanz

Sigmaringen

Rund 1,9 Promille war das Ergebnis eines Atemalkoholtests, der am heutigen Freitag gegen 09 Uhr im Stadtgebiet bei einem 53-jährigen Autofahrer durchgeführt wurde. Eine Polizeistreife konnte bei der Verkehrskontrolle deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen, weshalb sie nach dem positiv verlaufenden Test dem 53-Jährigen in ein Krankenhaus fuhren und dort die Entnahme einer Blutprobe veranlassten. Im Anschluss wurde der Führerschein des Autofahrers beschlagnahmt. Wegen einer Trunkenheitsfahrt muss er sich nun verantworten.

B 311 / Krauchenwies

Güllespur auf der B 311

Zur Beseitigung einer Güllespur auf der B 311 wurde am Freitag gegen 00.45 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Krauchenwies angefordert. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Bundesstraße von Krauchenwies in Richtung Rulfingen und verlor im Bereich der Serpentinen Gülle. Während der Reinigungsarbeiten musste die Straße abgesichert und teilweise gesperrt werden. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu wenden.

Pfullendorf

Verkehrsunfall

Weil sich vermutlich ein 24-jähriger Klein-Lkw-Fahrer am heutigen Freitag gegen 07.30 Uhr in der Bergstraße erschrocken hatte, lenkte er ruckartig nach links und streifte hierbei den VW eines 20-Jährigen, der auf dem linken Fahrstreifen stand. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 6.000 Euro.

