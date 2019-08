Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 26.August 2019, gegen 13.25 Uhr kam es in der Langen Straße, vor der dortigen Eisdiele zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte im Vorbeifahren ein auf dem Parkstreifen abgestellten PKW, Daimler und fuhr in Richtung Friesoythe davon. Am PKW der Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Barßel (Tel.04499-9430) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell