Polizei Essen

POL-E: Mülheim: Radfahrer von Auto angefahren - 88-Jähriger schwer verletzt

Essen (ots)

45478 Mh.-Speldorf: Am Samstag, 24. August, wurde ein 88-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Duisburger Straße schwer verletzt. Gegen 9.45 Uhr wollte ein 70-jähriger Audi-Fahrer von der Duisburger Straße nach rechts in die Friedhofstraße abbiegen, als er dabei mit dem Radfahrer kollidierte. Der 88-Jährige fuhr auf dem Radweg in Richtung Speldorf und wurde von dem Auto erfasst, während er gerade die Einmündung überquerte. Er trug keinen Helm und erlitt eine Verletzung am Kopf. Der Senior wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. /bw

