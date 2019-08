Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach/Kirchberg an der Iller - Einbrecher unterwegs

Am Wochenende waren in Biberach und Kirchberg Einbrecher in drei Firmen.

Ulm (ots)

In Biberach rissen Unbekannte einen Münzautomaten in der Bleicherstraße von einer Wand. Den Automaten und das Geld darin nahmen sie mit.

In Kirchberg drangen Unbekannte durch die Hintertüre in ein Geschäft im Altkellmünzer Weg ein. Im Innern durchwühlten sie alle Schränke. Sie fanden einen Tresor. Diesen öffneten sie mit Gewalt. Das Geld darin machten sie zu ihrer Beute. Eine Kamera nahmen sie auch mit.

In der Nachbarschaft brachen Diebe in einer anderen Firma zunächst das Gartentor zum Firmengelände und anschließend die Tür auf. So gelangten sie ins Innere. Dort hebelten die Unbekannten eine weitere Türe auf. Sie fanden Geld und nahmen es mit.

In allen Fällen ermittelt die Polizei und hofft auf Hinweise von Zeugen (Hinweis-Telefon: 07351/4470). Sie sicherte auch die Spuren. Die Ermittler empfehlen, sich gegen Einbruch und Diebstahl zu schützen. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen im Kreis Biberach ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

+++++1571827 1568442 1569209

Anita Mangold, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell