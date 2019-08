Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Zeugen gesucht

Bad Wurzach (ots)

--

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich am Mittwoch gegen 12.00 Uhr in der Markstraße ereignet haben soll. Eine 47-jährige Frau teilte der Polizei mit, die Marktstraße in Richtung Breiteweg zwischen den Modehäusern "Michelberger" entlang gegangen zu sein, als plötzlich von hinten ein Pkw mit nicht angepasster Geschwindigkeit gekommen sei. Um von diesem nicht erfasst zu werden, habe sie nach rechts zur Seite ausweichen müssen. Personen, die zur fraglichen Zeit den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Wurzach, Tel. 07564/2013, in Verbindung zu setzen.

