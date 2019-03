Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg/Xanten/Kranenburg: Mutmaßliches Einbrecherduo festgenommen

Duisburg (ots)

Die Polizei Duisburg hat am Dienstag (5. März, 13:35 Uhr) zwei mutmaßliche Einbrecher in Duisburg festgenommen und zahlreiche Beutestücke sichergestellt. Im Rahmen einer Ermittlungskommission kamen die Beamten dem Duo (28, 38) auf die Schliche. Ihnen werden mehrere Einbrüche in Duisburg, Xanten sowie Kranenburg zur Last gelegt, die sie in Teilgeständnissen bei den polizeilichen Vernehmungen bereits einräumten. Die Ermittler überprüfen jetzt, ob die beiden auch noch für weitere, gegebenenfalls überregionale Taten in Betracht kommen. Sie wurden gestern (6. März) dem Haftrichter vorgeführt und befinden sich jetzt in Untersuchungshaft.

