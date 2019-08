Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Landkreis Konstanz (ots)

Allensbach

Polizei nimmt Betrunkene in Gewahrsam

Mit unangenehmen Campingplatz-Besuchern hatten es Beamte des Polizeireviers Konstanz in der Nacht zum heutigen Freitag im Strandweg zu tun. Eine fünfköpfige Personengruppe war durch ihr ungebührliches und aggressives Verhalten gegenüber anderen Gästen und Verantwortlichen des Campingplatzes negativ aufgefallen. Als die Polizisten eintrafen, taten sich insbesondere zwei junge Männer im Alter von 23 und 25 Jahren besonders hervor und verhielten sich auch gegenüber den Beamten äußerst respektlos. Die beiden, denen bereits zuvor ein Hausverbot für den Campingplatz erteilt worden war, erhielten einen Platzverweis, dem sie schließlich nachkamen. Es dauerte jedoch nicht lange, da wurden die beiden erneut auffällig, bedrohten den Verantwortlichen des Campingplatzes und einen Sicherheitsmitarbeiter. Da die deutlich Alkoholisierten auch von ihren Begleitern nicht beruhigt werden konnten, nahmen die Polizisten die beiden Tatverdächtigen mit zur Dienststelle, wo sie den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle verbrachten.

Konstanz

Betrunkener attackiert Polizisten

Wegen Widerstands gegen Polizeibeamte hat sich ein 26-Jähriger zu verantworten, der am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung am Bodanplatz in Gewahrsam genommen wurde. Der erheblich alkoholisierte Mann hatte zuvor in aggressiver Weise Passanten belästigt. Als die Polizisten eintrafen, hatte sich der 26-Jährige bereits entfernt, kehrte aber kurz darauf zu seinem 25-jährigen Begleiter zurück. Nachdem er mehrfach aufgefordert worden war, sich auszuweisen, händigte der Tatverdächtige schließlich seine Papiere einem Beamten aus, riss diesem jedoch gleich darauf seinen Ausweis aus den Händen und versuchte zu flüchten. Dabei schlug er um sich und traf einen der Polizisten im Gesicht. Der 26-Jährige konnte von den Beamten überwältigt und in Ausnüchterungsgewahrsam genommen werden. Bei seinem Begleiter, der sich plötzlich mit dem Tatverdächtigen solidarisierte und versuchte, die polizeilichen Maßnahmen zu stören, fanden die Polizisten ein Einhandmesser. Der 25-Jährige wurde deshalb wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt, sein Messer sichergestellt.

Konstanz

Auto landet auf dem Dach

Einen Verletzten und Sachschaden von rund 10.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 12.50 Uhr in der Reutestraße. Der 83-jährige Lenker eines Pkw hatte an einer Engstelle wohl den Abstand zu einem auf der rechten Seite geparkten Auto falsch eingeschätzt und das Fahrzeug hinten links touchiert, wodurch der Mann mit seinem Auto auf die linke Seite kippte und der Pkw auf dem Dach liegenblieb. Während der 83-Jährige mit Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde, mussten die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge aufgeladen und abtransportiert werden.

Konstanz - Litzelstetten

Gestürzte Radfahrerin

Bei starkem Regen ist eine 31-jährige Radfahrerin am Donnerstagmorgen gegen 07.30 Uhr in der Martin-Schleyer-Straße mit dem Pedal gegen den Bordstein geraten und dabei zu Fall gekommen. Die Frau, die diverse Schürfwunden erlitt, wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Konstanz

Pedelec entwendet

Ein graues Pedelec der Marke Giant, Model Quick-Ex, im Gesamtwert von nahezu 3.000 Euro hat ein unbekannter Täter am Mittwoch vor dem Gebäude Klingenbergstraße 10 in Petershausen entwendet. Personen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Pedelec mit der Rahmennummer EBDB0273, das mit schwarzen Schutzblechen und einer 6-Gang-Kettenschaltung ausgestattet ist, geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu wenden.

Öhningen - Wangen

Brennende Steckdose

Vermutlich durch einen Kurzschluss ist eine Steckdose im Kellerraum eines Wohngebäudes in Wangen am Donnerstagvormittag gegen 10.20 Uhr in Brand geraten. Eine Hausbewohnerin, die auf den Brandgeruch aufmerksam wurde, verständigte die Feuerwehr, konnte aber die Flammen noch vor deren Eintreffen selbst mit einer Decke ersticken. Von der Feuerwehr musste lediglich noch die Steckdose vom Stromnetz genommen werden. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Öhningen

Diebstahl aus Pkw

Nachdem eine Autofahrerin am Donnerstagvormittag gegen 10.15 Uhr wegen einer Fahrzeugpanne ihr Auto unterhalb des Rösleackerhofes in Schienen abgestellt hatte, um Hilfe zu holen, entwendete ein unbekannter Täter die im Auto befindliche Handtasche samt Geldbeutel, EC-Karte, diversen Papieren und rund 100 Euro Bargeld. Personen, die am Donnerstagvormittag zwischen 10.15 Uhr und 10.45 Uhr Verdächtiges am Abstellort beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07735/97100, zu wenden.

Singen

Streit artet aus

Aus bislang unbekannten Gründen sind am Donnerstagnachmittag zwei junge Frauen im Alter von 23 und 24 Jahren in der Freiheitstraße aneinandergeraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung setzte die jüngere der beiden Kontrahentinnen Reizgas ein und besprühte die 24-Jährige damit. Diese musste deshalb vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen die 23-Jährige ermittelt die Polizei nun wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Singen

Unter Drogeneinfluss gefahren

Anzeichen von Drogeneinwirkung stellten Beamte des Verkehrskommissariats Mühlhausen-Ehingen am späten Donnerstagabend gegen 22 Uhr bei einem 18-Jährigen fest, der mit seinem Kleinkraftrad in der Holzeckstraße unterwegs war. Nachdem der junge Mann einen Drogenvortest ablehnte, brachten ihn die Polizisten zur Entnahme einer Blutprobe ins Krankenhaus. Die Beamten untersagten anschließend die Weiterfahrt und zeigten den 18-Jährigen an.

Singen

Nach Parkrempler geflüchtet

Das Weite suchte der Fahrer eines Pkw, nachdem er am Donnerstagabend gegen 16.40 Uhr beim Ausparken einen in der Kreuzsteinstraße abgestellten BMW angefahren hatte. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtete, konnte jedoch das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges der Polizei mitteilen. Die Ermittlungen zu dem verantwortlichen Fahrzeuglenker dauern an.

Rielasingen-Worblingen

Auto gestreift

Vermutlich beim Vorbeifahren hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwochnachmittag zwischen 14.15 Uhr und 15.00 Uhr einen in Höhe des Gebäudes Arlener Straße 56 abgestellten Mini Cooper Works gestreift und ist anschließend weitergefahren, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt der Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731/917036, entgegen.

Hilzingen

Mit Drogen angetroffen

Wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz haben sich zwei junge Männer im Alter von 17 und 18 Jahren verantworten, die am Mittwochnachmittag von Beamten der Rauschgiftermittlungsgruppe beim Binninger Baggersee angetroffen und kontrolliert wurden. Bei beiden konnten die Polizisten Kleinmengen von Marihuana auffinden und sicherstellen.

Hilzingen

Schwer verletzter Radfahrer

Offensichtlich gestürzt war ein 14-Jähriger, der am Donnerstagabend gegen 17.15 Uhr im Kornblumenweg angetroffen wurde und sich nicht mehr an einen Unfall erinnern konnte. Der Fahrradhelm des Jungen wies deutliche Spuren eines Sturzes auf, sein Fahrrad lediglich eine Beschädigung am Lenker. Der 14-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur stationären Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Personen, die im dortigen Bereich den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu der Unfallörtlichkeit geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, zu melden.

Espasingen

Vorfahrt missachtet

Eine leicht Verletzte und Sachschaden von mehreren tausend Euro forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr an der Einmündung B 313/B 34. Der 68-jährige Lenker eines Pkw war von der B 313 kommend nach links in die B 34 eingebogen und hatte hierbei den Vorrang einer aus Richtung Sipplingen kommenden 59-jährigen Autofahrerin missachtet. Diese erlitt bei der Kollision der beiden Fahrzeuge leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Als während der Einsatzmaßnahmen der Verkehr an der Einmündung geregelt wurde, missachtete ein Motorrollerfahrer die Weisungen eines Feuerwehrmannes und eines Polizeibeamten und fuhr auf der nur einspurig befahrbaren Fahrbahn rechts am Gegenverkehr vorbei. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer des Motorrollers, dessen Kennzeichen bekannt ist, dauern an.

Bodman-Ludwigshafen

Auto gestreift

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstagnachmittag die rechte Seite eines auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße abgestellten Dacia Sandero gestreift und anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern. An dem beschädigten Pkw konnten dunkle bzw. schwarze Fremdlackantragungen festgestellt werden. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, entgegen.

Sauter

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell