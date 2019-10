Polizei Wuppertal

POL-W: SG- Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Durchsuchungsmaßnahmen in Solingen

Wuppertal (ots)

Heute Morgen (22.10.2019) vollstreckte die Polizei in Solingen zwei durch das Amtsgericht Wuppertal ergangene Durchsuchungsbeschlüsse, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wuppertal ergangen waren. Hintergrund war der Verdacht des Krediterlangungsbetruges. Die Ermittlungen richten sich gegen zwei tatverdächtige Brüder, die mittels gefälschter Gehaltsabrechnungen ein Darlehn über 10.000 Euro bei einem Kreditinstitut erschwindelt haben sollen. In einem weiteren Fall sollen sie dies versucht haben. Die Durchsuchungen, die heute zeitgleich in der Kölner Straße und der Ritterstraße stattfanden, dienen zur Aufklärung des Sachverhaltes und zum Auffinden von Beweismitteln. Staatsanwaltschaft und Polizei stellten umfangreiches Beweismaterial sicher.

