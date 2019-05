Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Ebersheim - Mit 2,43 Promille unterwegs

Mainz (ots)

Am gestrigen Montag, 13.05.2019, fällt gegen 16:00 Uhr ein 59-jähriger Porsche-Fahrer in der Töngesstraße durch seine äußerst riskante Fahrweise auf. Er gerät zwei Mal auf die Gegenfahrbahn, so dass ihm entgegen kommende Verkehrsteilnehmer ausweichen müssen. Zudem überholt er durch das Überfahren einer Mittelinsel eines Kreisels. Zu Zusammenstößen kommt es dabei glücklicherweise nicht.

Zeugen verständigen die Polizei. Der 59-Jährige kann zum Anhalten gebracht und kontrolliert werden. Er weist deutlichen Atemalkoholgeruch auf. Ein Test ergibt bei ihm 2,43 Promille. An dem Fahrzeug können zudem frische Beschädigungen am Unterboden festgestellt werden, deren Herkunft derzeit noch völlig unbekannt sind.

Dem Mann wird eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde vorläufig entzogen. Während der polizeilichen Einsatzmaßnahmen wurden die eingesetzten Beamten mehrfach durch den 59-Jährigen verbal beleidigt. Er muss sich nun einer ganzen Reihe von Strafanzeigen stellen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell