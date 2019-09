Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Nichtangepasste Geschwindigkeit führt zu schweren Verkehrsunfall auf der BAB 20

AVPR Altentreptow (ots)

Ein 60-jähriger Fahrer eines VW Passats befuhr mit einer 55-jährigen Beifahrerin am Samstag, den 29.09.2019, die A 20 in Richtung Berlin. Unmittelbar hinter der Anschlussstelle Anklam verlor er gegen 18:15 Uhr auf regennasser Fahrbahn infolge nichtangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Personenkraftwagen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in die dortige Böschung. Von hier wurde der Personenkraftwagen zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wobei er sich laut Zeugenaussagen mehrfach überschlug. Das Fahrzeug kam abschließend auf dem Dach an einer Schutzplanke zum Liegen. Die beiden Insassen konnten sich mit Hilfe einiger Ersthelfer selbst aus dem Fahrzeug befreien, kamen aber beide schwerverletzt mit Schnittverletzungen an Kopf, Armen und Beinen ins Klinikum nach Neubrandenburg. Für die Rettungsmaßnahmen wurde die BAB 20 für ca. 30 min voll gesperrt. Diese Sperrung war für die Landung eines Rettungshubschraubers auf der Autobahn notwendig. Am verunfallten Kraftfahrzeug entstand Totalschaden. Die Bergung erfolgte durch ein Abschleppunternehmen. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf 26500,00 Euro. Im Auftrag Torsten Blauch, KHK Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell