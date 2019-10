Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG- Polizei warnt vor Betrügern

Wuppertal (ots)

Aus gegebenem Anlass warnt die Wuppertaler Polizei erneut vor Betrügern, die sich als falsche Polizeibeamte ausgeben und von arglosen Bürgern Wertgegenstände erschwindeln. In den vergangenen Tagen ist es erneut zu mehreren Betrugshandlungen im Bergischen Städtedreieck gekommen. Die Masche der Verbrecher ist nicht neu. Sie geben sich am Telefon als Polizeibeamte/Staatsanwälte aus und möchten Wertgegenstände der Opfer in behördliche Obhut nehmen. Besonders dreist: Sie gaukeln vornehmlich älteren Menschen vor sie vor bevorstehenden Einbrüchen schützen zu können. Im konkreten Fall ergaunerten die Täter am 22.10.2019 von einer 90-jährigen Frau aus Remscheid deren Ersparnisse. Sie brachten sie in langen Telefonaten dazu, einen Beutel mit Geld bereitzustellen, um diesen durch einen Kurier abholen zu lassen. Das gutgläubige Opfer händigte eine Tasche mit 10.000 Euro Bargeld aus. In einem anderen aktuellen Fall vom 23.10.2019, händigte ein älteres Ehepaar (80/85 Jahre) aus Remscheid ebenfalls eine Geldkassette mit Bargeld aus. Auch sie wurden angewiesen die Kassette mit Bargeld vor die Tür zu stellen, um die vermeintlichen Einbrecher anzulocken und diese auf frischer Tat festnehmen zu können. Die Ehefrau sah noch einen kleinen jungen Mann, wie dieser die Kassette an sich nach und floh. Die Schadenssumme in diesem Fall liegt bei 19.500 Euro. Die weitaus höchste Schadenssumme erlitt ein 73-Jähriger in Wuppertal-Ronsdorf. Er übergab an zwei Tagen (22./23.10.2019) jeweils Bargeld von insgesamt 66.000 Euro. Die Vorgehensweise der Täter ähnelte auch in diesem Fall den bereits beschriebenen. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0202/284-0 entgegen. Warnung: Die Polizei warnt eindringlich vor dieser fiesen Masche: Die "echte" Polizei fragt sie nicht nach Vermögensverhältnissen aus und lässt sich keine Wertgegenstände aushändigen. Seien Sie skeptisch und bitten Sie Nachbarn, Angehörige oder Freunde in solchen Situationen um Rat und Hilfe. Beenden sie das Telefonat mit dem vermeintlichen Betrüger und wenden sie sich an die Polizei! (weit)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell