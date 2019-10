Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots)

Friedrichshafen

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Zeitraum zwischen Sonntag, 20.00 Uhr, und Montag, 11.00 Uhr, in der Schillerstraße vermutlich bei der Vorbeifahrt den Außenspiegel eines am Fahrzeugrand abgestellten Opel Vectra. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu wenden.

Friedrichshafen

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Vermutlich beim Vorwärtseinparken beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Sonntag im Zeitraum von 12.45 Uhr bis 16.00 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Straße "Flughafen" abgestellten Pkw. Ohne sich um den Sachschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Tettnang

Verkehrsunfall

Rund 8.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 14.00 Uhr auf einem Parkplatz in der IFM-Straße ereignet hat. Eine 18-jährige VW-Lenkerin übersah vermutlich beim Rückwärtsfahren einen VW einer 32-Jährigen und kollidierte mit diesem. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, ebenso blieben beide Fahrzeuge fahrbereit.

Überlingen

Sachbeschädigung an Kfz

Ein unbekannter Täter zerkratzte am Montag zwischen 10.00 Uhr und 11.30 Uhr die komplette rechte Fahrzeugseite eines VW, welcher auf einem Mitarbeiterparkplatz in der Rauensteinstraße abgestellt war. Hierbei entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu wenden.

Überlingen

Sachbeschädigung an Kfz

Ein unbekannter Täter zerkratzte in der Nacht von Montag auf Dienstag einen VW, welcher in der Christian-Lahusen-Straße abgestellt war. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu informieren.

