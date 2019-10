Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

--

Reichenau

Wohnungseinbruch

In eine Wohnung im Sonnenblumenweg ist ein unbekannter Täter am Montag zwischen 11.15 Uhr und 15.15 Uhr über ein Fenster gewaltsam eingedrungen. Anschließend durchsuchte er die Wohnräume und entwendete Bargeld. Zeugen, die in dem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533/97150, zu wenden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass durch entsprechende Verhaltensmaßnahmen und der richtigen Sicherungstechnik erfahrungsgemäß viele Einbrüche verhindert werden können. Die Sicherheitstechniker der Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an. Termine können unter der Telefonnummer: 07531/995-1044 vereinbart werden.

Singen

Fußgänger stößt Fahrradfahrer um - Zeugen gesucht

Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei gegen einen unbekannten Mann, der am Sonntag gegen 13.15 Uhr in der Schaffhauser Straße einen 48-jährigen Radfahrer umgestoßen haben soll. Nach Angaben des Geschädigten befuhr er den Radweg stadteinwärts entgegen der Fahrtrichtung, als ihm beim Bahnübergang ein Paar zu Fuß entgegenkam. Aufgrund des engen Übergangs fuhr er mit seinem Rad langsam und der Passant machte ihm zunächst Platz. Als er sich auf gleicher Höhe befand, gab der Unbekannte ihm seiner Meinung nach absichtlich einen Stoß, so dass er zur Fahrbahn hin in die dortige Absperrung und schließlich auf den Radweg stürzte. Hierbei zog sich der 48-Jährige leichte Verletzungen zu. Der Polizei liegt von dem Fußgänger folgende Beschreibung vor: etwa 50 Jahre alt, ca. 185 cm groß, graue, leicht krause Haare. Bekleidet war er mit einem grün-beigen, kleinkarierten Wanderhemd, einer Jeans und führte einen Rucksack mit sich. Personen, denen der Mann im dortigen Bereich aufgefallen ist oder die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Deggelmann, Tel. 07531/995-1014

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell