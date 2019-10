Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

--

B 311 / Meßkirch

Verkehrsunfall

Zwei schwer verletzte Verkehrsteilnehmer und rund 25.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 06.15 Uhr an der Einmündung K 8216 / B 311 ereignet hat. Ein 38-jähriger SsangYong-Lenker befuhr die Kreisstraße von Bietingen kommend in Richtung Bundesstraße. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah er einen von links kommenden, in Richtung Meßkirch fahrenden, 46-jährigen VW-Fahrer und kollidierte mit diesem. Mit dem Rettungsdienst wurden beide Autofahrer in Krankenhäuser gebracht. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw wurden abgeschleppt. Während der Einsatzmaßnahmen war die Bundesstraße bis etwa 08.00 Uhr voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Sauldorf und die Straßenmeisterei Sigmaringen eingerichtet.

Pfullendorf

Unfallflucht

Ein unbekannter Täter beschädigte am Montag zwischen 13.00 Uhr und 13.15 Uhr einen Renault Koleos auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Otterswanger Straße. Der Unbekannte fuhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen das geparkte Auto und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Fremdsachschadens von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallfahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/2016-0, zu melden.

Bad Saulgau

Müllablagerung

Unbekannte Täter entsorgten auf einem Feldweg, der von der L 283 zwischen Bad Saulgau und Fulgenstadt abgeht, zwölf große Müllsäcke und mehrere leere Farbeimer. In den Müllsäcken und den Eimern befanden sich Bauschutt, Dachziegel, Dämmwolle und leere Lackdosen. Wann der Müll abgelegt wurde, ist der Polizei nicht bekannt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu wenden.

Kratzer/ Schnell, Tel. 07531 995 1016

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell