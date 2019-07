Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Baumunfall in Varel - Fahrzeugführer blieb unverletzt, Pkw musste abgeschleppt werden

Wilhelmshaven (ots)

varel. Am Montagmorgen, 22.07.2019, befuhr ein 45-Jähriger aus Varel mit seinem PKW VW Touran gegen 09.45 Uhr die Hoheluchter Straße in Richtung Jethausen. In einer Linkskurve kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 45-Jährige blieb unverletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

